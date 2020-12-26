Прокуратура начала проверку по факту разлива нефтепродуктов на Харьягинском месторождении в Ненцком автономном округе. Как сообщается на сайте ведомства, Накануне в районе месторождения произошла разгерметизация внутрипромыслового нефтепровода и утечка нефтесодержащей жидкости. Представитель компании «Лукойл-Севернефтегаз», которой принадлежит скважина, рассказал, что причиной разгерметезации могли стать 40-градусные морозы.

Теперь прокуратура проверит соблюдение требований экологического законодательства, и даст правовую оценку действиям лиц, допустивших загрязнение окружающей среды.