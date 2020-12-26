По меньшей мере 14 человек задержали у посольства Беларуси в Петербурге

Как сообщает интернет-издание «МБХ медиа», полицейские объяснили задержания тем, что люди участвовали в несогласованной протестной акции. Среди задержанных оказались журналисты. «МБХ медиа» отмечает, что накануне силовики запретили уроженцам Беларуси, живущим в Петербурге, собираться у здания посольства в одежде с национальной атрибутикой и скандировать лозунги.

Издание подчеркивает, что белорусы, живущие в Петербурге, 139 дней подряд выходят к зданию посольства с требованием отставки Александра Лукашенко.