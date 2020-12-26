Снаряд с военного полигона в Пскове прилетел на крышу торгового центра

Официальные ведомства пытались скрыть информацию, но потом были вынуждены признать факт ЧП. Об этом «Эху» рассказала журналист местного издания Север.Реалии Людмила Савицкая.

В результате никто не пострадал, но сотрудников магазинов на некоторое время эвакуировали из здания ТЦ. В руководстве торгового центра работникам сообщили, что инцидент следует объяснять проведением учений.