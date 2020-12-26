Масштабы загрязнения окружающей среды в Ненецком автономном округе оценит межведомственная комиссия

Эксперты и чиновники уже прилетели на Харьягинское месторождение, где из-за разгерметизации трубы произошел разлив нефтесодержащей жидкости. По предварительным данным площадь загрязнения составила около 250 квадратных метров. Утечка случилась вдалеке от населенных пунктов и крупных рек. Впрочем, окончательные выводы сделают специалисты и руководители – глава департамента экологии, агропромышленного комплекса и природного ресурса по Ненецкому автономному округу, представители МЧС, Роспотребнадзора и Правоохранительных органов. Не дожидаясь их приезда соответствующие службы компании Лукойл начал работы на месте утечки. Она была локализована, а сбор нефтепродуктов, которые успели смешаться со снегом, уже ведут 150 человек и 30 единиц техники.

Это не первый случай на Харьягинском месторождении. В октябре здесь же на поверхность вылилось около тонны нефти, но последствия аварии удалось оперативно устранить.