Суд в Москве оштрафовал на 10 тыс. рублей бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова

Он спровоцировал массовую драку с участием болельщиков на турнире в столице. Как передает ТАСС. Суд признал Исмаилова виновным в грубом нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Ранее сообщалось, что во время массовой потасовки потребовалось вмешательство ОМОНа, а сами соревнования были прерваны.
2020-12-26T18:37:50+03:00
2020-12-26T18:37:50+03:00
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18:37, 26 декабря 2020
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