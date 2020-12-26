Суд в Москве оштрафовал на 10 тыс. рублей бойца смешанного стиля Магомеда Исмаилова

Он спровоцировал массовую драку с участием болельщиков на турнире в столице. Как передает ТАСС. Суд признал Исмаилова виновным в грубом нарушение правил поведения на официальных спортивных соревнованиях. Ранее сообщалось, что во время массовой потасовки потребовалось вмешательство ОМОНа, а сами соревнования были прерваны.