Моряками, погибшими при пожаре на траулере на Канарах, являются граждане Украины

Об этом ТАСС сообщили в гражданской гвардии Испании. Ранее сообщалось о гибели трех человек на рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас. Четверо пострадавших — граждане России, они уже выписаны из больницы. По данным газеты «Паис», пожар вспыхнул, когда судно находилось в доке на ремонте, причина еще не выяснена.