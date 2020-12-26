Моряками, погибшими при пожаре на траулере на Канарах, являются граждане Украины

Об этом ТАСС сообщили в гражданской гвардии Испании. Ранее сообщалось о гибели трех человек на рыболовном траулере «Свеаборг» в порту Лас-Пальмас. Четверо пострадавших — граждане России, они уже выписаны из больницы. По данным газеты «Паис», пожар вспыхнул, когда судно находилось в доке на ремонте, причина еще не выяснена.
2020-12-26T18:37:26+03:00
2020-12-26T18:37:26+03:00
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18:37, 26 декабря 2020
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