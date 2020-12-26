На федеральных трассах в Татарстане из-за снегопада ограничивается движение междугородних автобусов и грузового транспорта. Как сообщает служба МВД по региону, ограничение движения распространяется на трассы М-7 «Волга», а также на автодороги Казань — Ульяновск, и Казань – Оренбург. По прогнозу синоптиков 26 и 27 декабря в республике ожидаются обильный снегопад, метель и ветер до 21 м/с.