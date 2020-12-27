Советский разведчик, бывший офицер британской разведки MI6 Джордж Блейк скончался на 99 году жизни

В 1961 году Блейка осудили на 42 года тюрьмы в Великобритании. Он не был намерен отбывать наказание и совершил успешный побег, рассказал «Эху» заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов.

Исчезновение Джорджа Блейка из камеры обнаружили только на следующее утро, поскольку в день побега сотрудники тюрьмы отвлеклись на важный футбольный матч, добавил Николай Долгополов.