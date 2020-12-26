Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал

всех, у кого есть возможность, привиться от коронавируса в 2021 году. Он напомнил, что сам перенес коронавирусную инфекцию, спустя несколько месяцев вакцинировался, и другим рекомендует сделать то же самое.