Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал
всех, у кого есть возможность, привиться от коронавируса в 2021 году. Он напомнил, что сам перенес коронавирусную инфекцию, спустя несколько месяцев вакцинировался, и другим рекомендует сделать то же самое.
Митрополит Волоколамский Иларион призвал всех, у кого есть возможность, привиться от коронавируса в 2021 году
Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал