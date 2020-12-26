Минздрав разрешил прививать людей старше 60 лет вакциной от ковида «Спутник V»

Экспертиза доказала безопасность и эффективность первой российской вакцины для людей старше 60 лет, заявили в правительстве, подытожив испытания «Спутника» на пожилых добровольцах. О том, что они завершились, ранее сообщили Центре имени Гамалеи, разработавшем препарат. Исследования на этой возрастной группе проходили с октября. Они показали, что эффективность «Спутника» составила более 90%, утверждают разработчики. Массовая вакцинация в России стартовала в декабре, но людей старше 60 до нее не допускали. Теперь же и они могут сделать прививку, объявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

В Минздраве позже добавили, что граждане старше 60 уже сейчас могут записаться и прийти за прививкой. В РПЦ их призвали так и сделать. С такой рекомендацией в эфире одного из федеральных каналов выступил глава Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион.

Пока массовая вакцинация населения идет не особо активно — желающих меньше, чем позволяют возможности. Подаст ли пример гражданам президент Владимир Путин, пока неизвестно. Ранее на вопрос, будет ли он ставить прививку, глава государства отвечал, что пока специалисты не одобрили вакцинацию для людей его возрастной категории, а президент, по его словам, человек законопослушный, и к таким рекомендациям прислушивается. Но как только разрешат, сразу сделает. Сегодня после новостей от Минздрава пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам, что Путин сам сообщит, когда сделает прививку.

У «Спутника» пока ограниченная регистрация. Третья фаза испытаний препарата продолжаются. Ранее сообщалось, что из-за старта массовой вакцинации добровольцы, получившие плацебо, начали покидать исследование.