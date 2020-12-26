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19:04, 26 декабря 2020

Режим доступа и охраны на аэродроме Таганроге, где в начале месяца украли аппаратуру из «самолета судного дня», усилен

На аэродром Таганрог-Южный можно попасть только по специальному пропуску. Объект оградили от остального комплекса забором, а за безопасностью там следит некая своя отдельная структура, не связанная с охраной остального комплекса. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на Объединённую Авиастроительную Корпорацию. Там отметили, что дополнительные меры безопасности ввели из-за того, что несколько недель назад стало известно о вскрытии грузового люка на ИЛ-80 и краже 39 радиостанций на сумму более чем в миллион рублей.

Самолёт, о котором идёт речь, предназначен для координации войск в условиях ядерной войны. Он должен служить полноценным военным штабом. Всего таких в России четыре.

В ОАК сегодня уточнили, что оборудование, украденное с так называемого «самолёта судного дня», относится к второстепенным блокам, то есть оно не связано с основным назначением ИЛ-80. В организации заверили, что всю специальную аппаратуру демонтировали с самолёта сразу по прибытию и сейчас эту технику хранят в предназначенных для неё помещениях.

Ранее телеканал «Рен-тв» сообщал, что на месте кражи следователи нашли отпечатки пальцев и следы обуви предполагаемых воров. Пока что по этому делу никто не задержан.



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