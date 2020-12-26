Правительство Японии приняло решение ввести временный запрет на въезд в страну

Он касается граждан всех стран. Об этом сообщило агентство Киодо. Меры будут действовать с 28 декабря до конца января следующего года
2020-12-26T16:05:50+03:00
2020-12-26T16:05:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 26 декабря 2020
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