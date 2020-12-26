Активисты перекрыли движение около полигона отходов Новая Самарка под Санкт-Петербургом

Местные жители вышли на трассу, недалеко от полигона, протестуя против экологического бедствия. Именно так они называют ситуацию, которая сложилась вокруг полигона Новая Самарка, куда свозят отходы Санкт-Петербурга. Только во этом году на свалке должно стать на 400 тысяч тонн мусора больше. Кроме того, она породила и множество мелких помоек в окрестностях. Как сообщает портал Деловой Петербург высота бункера, который пополняется с 1974 года, уже почти достигла ста метров.

Тошнотворный запах газов от гниения отходов накрывает огромную территорию. Попытки обратиться в соответствующие структуры результата не приносят. Свалка продолжает функционировать, несмотря на то, что власти обещали ее закрыть к концу этого года и рекультивировать территорию, но этого не произошло.

В апреле этого года Арбитражный суд Санкт-Петербурга отклонил иск Росприроднадзора с требованием закрыть Новую Самарку.