«Новая газета»: В этом году различные страны в общей сложности выслали 16 российских дипломатов

По оценке издания, это значительно больше, чем обычно.

В течение 2020 года российских дипломатов чаще объявляли персонами non grata, чем раньше. «Новая газета» сообщает, сотрудников посольств, как правило, отсылают из стран из-за обвинений в шпионаже.

Чаще других это делала Болгария. В январе и сентябре она выслала по два дипломата, а еще одного – в прошлую пятницу. Россиян обвиняли в том, что они пытались получить доступ к информации о военно-промышленном комплексе республики и собирали данные об американских военных, которые приехали туда на учения.

Уже на этой неделе в связи с похожими обвинениями двух дипломатов выслали из Колумбии, а две недели назад Нидерланды объявили персонами non grata двух человек, которые, по версии Амстердама, собирали для СВР данные об искусственном интеллекте и нанотехнологиях.

Среди других стран, которые высылали российских дипломатов, были Австрия, Чехия, Словакия, Норвегия и другие.

По оценке издания, такая тенденция говорит об изменении отношения к России в мире, поскольку высылка дипломатов – это серьёзный шаг. В качестве примера «Новая» напоминает о том, что Германия так и не выслала американских дипломатов после того, как выяснилось, что США прослушивали телефон канцлера Ангелы Меркель.

Также «Новая» отмечает, что это происходит на фоне того, как дела о шпионаже всё чаще начинают заводить и внутри России.