В Петербурге задержан участник одиночного пикета у здания ФСБ

Активист Павел Иванкин держал плакат с надписью об отравлении политика Алексея Навального и призывом освободить юриста ФБК Любовь Соболь. Как передает портал ОВД-Инфо, был также задержан участник одиночного пикета Тагир Абузяров с плакатом, где было написано «Путин сделал из России империю лжи и обмана».