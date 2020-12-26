В Петербурге задержан участник одиночного пикета у здания ФСБ

Активист Павел Иванкин держал плакат с надписью об отравлении политика Алексея Навального и призывом освободить юриста ФБК Любовь Соболь. Как передает портал ОВД-Инфо, был также задержан участник одиночного пикета Тагир Абузяров с плакатом, где было написано «Путин сделал из России империю лжи и обмана».
2020-12-26T16:03:13+03:00
2020-12-26T16:03:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:03, 26 декабря 2020
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