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15:38, 26 декабря 2020

Памятник медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусом, открыли в Махачкале

Монумент появился на территории Дагестанского государственного медицинского университета. Глава региона Сергей Меликов на церемонии поблагодарил врачей за их работу, передает ТАСС.  



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