Памятник медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусом, открыли в Махачкале

Монумент появился на территории Дагестанского государственного медицинского университета. Глава региона Сергей Меликов на церемонии поблагодарил врачей за их работу, передает ТАСС.
2020-12-26T15:38:10+03:00
2020-12-26T15:39:04+03:00
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15:38, 26 декабря 2020
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