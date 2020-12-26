13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров сообщил о смерти своей матери

По его словам, она была для него примером для подражания, величайшим защитником и самым сильным человеком, которого он когда-либо знал. Кларе Каспаровой было 82 года. Как отмечает ТАСС, когда Гарри Каспарову было 18 лет, она ушла с работы в научном-исследовательском институте и посвятила себя карьере сына.