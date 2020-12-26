В Минске в разных районах проходят акции с требованиями отставки Александра Лукашенко

На видео, которое опубликовало немецкая медиакомпания «Дойче Велле», участники протестов кричат «Крыса, уходи». Завтра в Минске ожидаются новые массовые акции. Протесты не прекращаются в Белоруссии с августа.
2020-12-26T15:32:28+03:00
2020-12-26T15:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:32, 26 декабря 2020
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