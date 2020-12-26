Адвокат Любови Соболь заявил, что ее фактически держат в заложниках

Владимир Воронин сказал Эху Москвы, что сегодня суда по мере пресечения не будет. По его словам, юриста ФБК намеренно будет долго держать в изоляторе временно содержания.

«Сегодня по идее должен был быть суд по мере пресечения в отношении Любы. То, что его не было, это исключительно какая-то политическая воля сверху. Дело не представляет особой сложности, и любой следователь мог бы с ним уже давно справиться. Сутки как минимум Люба там находится и удерживается фактически в заложниках. Завтра нас ожидает либо суд, либо ее должны отпустить без какой-либо меры пресечения», — сказал он.

В отношении Любови Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

Ее задержали накануне утром во время обыска в квартире. В понедельник она позвонила в дверь квартиры предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Политик Алексей Навальный ранее опубликовал свой телефонный разговор с человеком, которого он идентифицирует как Кудрявцева. Собеседник политика признался, что стирал следы химического оружия с трусов политика. В ФСБ разговор назвали подделкой и провокацией.

Этот интерес к соратникам Алексея Навального косвенно доказывает причастность российских официальных структур к его отравлению. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Николай Сванидзе.

По мнению Николая Сванидзе, руководство спецслужб находится в ярости после публикации расследований, связанных с отравлением Навального.