Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью британского разведчика Джорджа Блейка, который перешел на сторону СССР. По словам президента, полковник Блейк был блестящим профессионалом и внес неоценимый вклад в обеспечение стратегического паритета и сохранение мира на планете. В сообщении на сайте Кремля Джордж Блейк назван Георгием Ивановичем – он многие годы жил в России с момента побега из тюрьмы. В Великобритании его приговорили к 42 годам тюрьмы по обвинению в передаче СССР данных об агентах британской разведки в Восточной Европе. Джорджу Блейку было 98 лет.
2020-12-26T15:07:20+03:00
2020-12-26T15:07:20+03:00
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15:07, 26 декабря 2020
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