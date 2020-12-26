Все страны Европейского союза получили вакцину от коронавируса

Население континента обрадовала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы переворачиваем страницу неудачного года» написала она в своем твиттере, назвав начало процесса трогательным моментов единства и надежным путем выхода из пандемии. Страница закроется завтра, когда граждан союза начнут прививать от КОВИД-19. По словам еврокомиссара вакцина доставлена во все страны ЕС. Препарат, разработанный компанией Пфайзер и немецкой БиоНТек получил разрешение на применение в Европе. В США им уже прививают пациентов. Кстати, американцам доза обошлась дороже. Европе удалось сбить цену на прививку до 15 с половиной долларов. На Украину вакцина может попасть транзитом. Правительство ведет переговоры с Польшей о посредничестве. Препарат может поступить через эту страну.

Между тем, российское Министерства Здравоохранения сегодня разрешило прививать от коронавируса людей старше 65 лет.