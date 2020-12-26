Полиция задержала петербургского активиста Павла Иванкина за одиночный пикет в поддержку Любови Соболь

Он встал с плакатом у здания ФСБ на Литейном проспекте.

Активист движения «АгитРоссия» Павел Иванкин стоял прямо перед вывеской управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области. В руках он держал плакат с надписью о неудачной неудачной попытке отравления политика Алексея Навального. Вместо слова «трусы» в адрес предполагаемых исполнителей автор нарисовал синие трусы. Ниже располагался призыв освободить юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. По словам Иванкина, сотрудники органов заметили пикет, но никак не отреагировали на происходящее. Активист рассказал «Эху», что ждал задержания, однако в ходе акции ему никто не препятствовал. Он свернул плакат и ушёл от здания ФСБ, однако через полчаса в центре Петербурга к нему подошли полицейские. По словам сотрудников, его задержали за пикет у здания ФСБ.

Иванкина отправили в 78-е отделение полиции Петербурга.