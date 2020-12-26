У Эдварда Сноудена в России родился сын, сообщил его адвокат Анатолий Кучерена

По его словам, здоровье матери и младенца отличное, передает «Интерфакс». Первенец Эдварда Сноудена и Линдси Миллс появился на свет в одном из столичных роддомов, сообщает телеканал РЕН. Разоблачитель системы слежки за гражданами американских спецслужб Эдвард Сноуден находится в России больше 7 лет. В США его обвиняют в шпионаже и хищении госсобственности.
2020-12-26T14:33:26+03:00
2020-12-26T14:38:23+03:00
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14:33, 26 декабря 2020
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