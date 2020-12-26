Протестующие против мусорной свалки перекрыли дорогу под Петербургом, сообщает «Радио Свобода»

На размещенном соцсетях видео несколько десятков человек постоянно переходят трассу. В руках у них плакаты с надписями «SOS» и «Хватит нас травить». Затем приехала полиция. Информации о задержаниях нет. Жители Колтушского поселения Ленинградской области требуют закрыть крупнейшую в регионе свалку под названием «Северная Самарка». Они жалуются, что гора мусора достигает в высоту ста метров, и им уже нечем дышать.
2020-12-26T14:31:48+03:00
2020-12-26T14:31:48+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:31, 26 декабря 2020
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