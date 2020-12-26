Суда по мере пресечения юристу ФБК Любови Соболь сегодня не будет, сообщил ее адвокат

Защитник Владимир Воронин полагает, что ее специально держат в изоляторе, чтобы отомстить. В свою очередь, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила Соболь в изоляторе, рассказала, что ее дело ведут сразу 6 следователей и что у нее изъяли защитную маску, чтобы взять пробу на ДНК.



В отношении Любови Соболь возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища. Ее задержали накануне утром во время обыска в квартире. В понедельник она позвонила в дверь квартиры предполагаемого сотрудника ФСБ Константина Кудрявцева. Политик Алексей Навальный ранее опубликовал свой телефонный разговор с человеком, которого он идентифицирует как Кудрявцева. Собеседник политика признался в попытке его убить.