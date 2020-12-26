Британский разведчик Блейк был человеком необычайной биографии, преданным своим идеалам – ветеран спецслужб

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Юрий Кобаладзе.

«Был период, когда мне поручили с ним организовать семинар для молодых сотрудников. Он был очаровательный человек, открытый для общения, передавал свой опыт, рассказывал о своем видении современной разведки. Георгий Иванович Блейк был человек необычайной биографии, его осудили на 42 года, он отсидел в тюрьме, ему помогли убежать оттуда местные ирландцы, поскольку они считали чудовищным такой суровый приговор. Он приехал в Россию, выучил русский язык, совершенно свободно на нем говорил, женился, родил сына. К сожалению, в последние годы он сильно болел и ограничивал все встречи», — сказал он.

Ю.Кобаладзе добавил, что Д.Блейк был убежденным коммунистом и всю жизнь был предан своим идеалам.

Служба внешней разведки сообщает о смерти бывшего британского офицера Джорджа Блейка, который передавал сведения СССР. Ему было 98 лет. В СВР Д.Блейка назвали легендарным советским разведчиком. Он передал Советскому Союзу сведения об агентах британской разведки в Восточной Европе. По делу о шпионаже Д.Блейк был приговорен к 42 годам тюрьмы, но сбежал в Москву, где позже преподавал в Академии СВР.