В России умер британский разведчик Джордж Блейк, перешедших на сторону СССР

В России умер британский разведчик Джордж Блейк — один из самых известных сотрудников иностранных спецслужб, перешедших на сторону СССР. Джордж Блейк умер на 99-м году жизни, остановилось сердце. О его кончине сообщили в Службе внешней разведки. Жизнь Блейка похожа на сценарий к фильму – в ней была работа двойным агентом, корейский лагерь, британская тюрьма и побег из заключения. Легендарный разведчик родом из Нидерландов. Во время Второй мировой войны он начал работать на британские спецслужбы. После победы Блейка направили в Германию для сбора информации о советских войсках, тогда он начал изучать русский язык. Позже его перебросили в Сеул, Блейк попал в корейский лагерь, проникся идеями коммунизма. В 1951 году через корейского офицера он передал записку в советское посольство, предложив сотрудничество. После подписания перемирия в Корее он вернулся в Великобританию и продолжил работу на MI6, передавая информацию СССР. Благодаря ему Советский Союз узнал о строительстве американцами туннеля с прослушивающей аппаратурой из Западного Берлина в Восточный. В 1961 двойного агента разоблачили и приговорили к 42 годам лишения свободы. Но спустя несколько лет в заключении ему удалось бежать из тюрьмы строгого режима, и с тех пор Блейк жил в Москве.

В России Блейк получил звание полковника КГБ, преподавал в Академии внешней разведки, занимался научной работой, опубликовал две автобиографии