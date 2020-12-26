В Кремле отказываются сказать, когда Владимир Путин сделает прививку от коронавируса

Он сообщит сам, сказал сегодня РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путину 68 лет. Минздрав сегодня одобрил применение вакцины «Спутник» для граждан старше 60. Об этом сообщил в телеэфире глава ведомства Михаил Мурашко. Ранее на старте массовой вакцинации прививку в прямом эфире сделал избранный президент США Джо Байден.
2020-12-26T14:02:56+03:00
2020-12-26T14:02:56+03:00
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14:02, 26 декабря 2020
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