В министерстве культуры сообщили, что МХАТ имени Горького не дал пояснений по вопросам, заданным после проверки

В ведомстве отметили, что были обнаружены серьезные нарушения и театру была дана возможность объясниться, но в материалах, которые получило министерство, комментарии по существу заданных вопросов отсутствуют, сказали РИА Новости в пресс-службе. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру.
2020-12-26T14:32:00+03:00
2020-12-26T14:32:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:32, 26 декабря 2020
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