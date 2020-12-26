В министерстве культуры сообщили, что МХАТ имени Горького не дал пояснений по вопросам, заданным после проверки

В ведомстве отметили, что были обнаружены серьезные нарушения и театру была дана возможность объясниться, но в материалах, которые получило министерство, комментарии по существу заданных вопросов отсутствуют, сказали РИА Новости в пресс-службе. Материалы проверки были переданы в Генпрокуратуру.