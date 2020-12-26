Конституционный суд разрешил России не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению суда Гааги

Конституционный суд разрешил России не платить бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов по решению Апелляционного суда Гааги. Это следует из опубликованного разъяснения к постановлению от 2012 года, на которое обратила внимание Русская служба BBC.

Постановление Конституционного суда, принятое 8 лет назад по ходатайству Российской Федерации, касалось проверки закона «О международных договорах». Тогда КС прямо разрешил российским властям временно применять не ратифицированные и не вступившие в силу международные соглашения. Сейчас же суд дополнил старое решение новой позицией, согласно которой то разрешение не предполагало, что споры иностранных инвесторов будут передаваться в международный арбитраж – их должны рассматривать в России. Как пишет BBC, по сути это означает, что КС признал неконституционным рассмотрение спора в Гааге по делу ЮКОСа.

Напомним, что суд в Нидерландах разрешил экс-акционерам нефтяной компании добиваться от России выплаты в 57 миллиардов долларов. В своем решении он опирался на тот самый закон «О международных договорах». Теперь же благодаря поправкам к Конституции, одобренным летом, Россия вправе не выполнять решения международного арбитража, если оно противоречит Основному закону страны, и как следует из опубликованного разъяснения, Москва может не выплачивать деньги акционерам ЮКОСа.

Разбирательства по этому делу ведутся уже 15 лет. Суд в Нидерландах признавал, что Россия фактически экспроприировала компанию у ее законных владельцев.

Это ухудшит позиции России в других договорах. Но иностранные суды все равно будут взыскивать с России долги по искам ЮКОСа, — считает доктор юридических наук Илья Шаблинский. Шаблинский напомнил, что ранее КС выносил решения с иными правовыми позициями.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков не исключает того, что после разъяснения Конституционного суда могут начаться аресты российской зарубежной собственности. Сильные юристы и крутые адвокаты в такой ситуации вряд ли смогут что-то сделать, — добавил Новиков.

В случае, если Россия откажется от выплат по иску акционеров ЮКОСа, это осложнит инвестиционный климат и ухудшит отношение к России как к партнеру, — считает главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Решение КС может ухудшить и без того сложный инвестиционный климат, — считает Венедиктов.