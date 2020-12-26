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14:32, 26 декабря 2020

В Узбекистане вступили в силу поправки, которые отменили уголовное наказание за клевету и оскорбления

До этого максимальное наказание по соответствующей статье было год лишения свободы. Теперь возможны только штрафы.

В России, напротив, наказание по статье о клевете ужесточают. Накануне Совет Федерации одобрил закон, который вводит лишение свободы – на срок до двух лет, а если клеветой были признаны обвинения в сексуальных домогательствах – то будет грозить срок до 5 лет колонии. Как напоминает «Интерфакс», автор поправок депутат Дмитрий Вяткин объяснял ранее, что закон будет распространяться, в том числе на блогеров и авторов телеграм-каналов. Причем, клеветой может быть признана опубликованная информация в отношении индивидуально неопределенных лиц.  



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