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10:34, 26 декабря 2020

В Дагестане задержаны четверо членов ИГИЛ*, готовивших теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов запрещенной в России террористической организации ИГ, готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена подготовка террористического акта в Махачкале Республики Дагестан. 25 декабря в результате проведенных мероприятий задержаны четверо членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство». Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан» — сообщили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах — переписку с зарубежными координаторами, сообщает ведомство в субботу.



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