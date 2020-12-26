В Дагестане задержаны четверо членов ИГИЛ*, готовивших теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Дагестане четверых членов запрещенной в России террористической организации ИГ, готовивших теракт возле здания правоохранительных органов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.



«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России пресечена подготовка террористического акта в Махачкале Республики Дагестан. 25 декабря в результате проведенных мероприятий задержаны четверо членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство». Участниками группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из административных зданий правоохранительных органов с последующим вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан» — сообщили в ЦОС.

Сотрудники ФСБ обнаружили у задержанных в Дагестане террористов оружие, боеприпасы, взрывное устройство, а в телефонах — переписку с зарубежными координаторами, сообщает ведомство в субботу.