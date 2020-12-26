В Красноярске на трое суток объявлен так называемый режим черного неба

Синоптики предупреждают о безветренной погоде. В городе ожидается смог из-за скопления выхлопных газов и многочисленных выбросов с промышленных предприятий. Как передает «Интерфакс», в такие дни горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.