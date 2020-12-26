В ООН сообщили о гибели трех миротворцев в Центральноафриканской республике

В заявлении официального представителя генерального секретаря организации говорится, что они были убиты в результате нападения неизвестных. На прошлой неделе антиправительственные группировки начали наступление на столицу страны. В республике 27 декабря должны пройти президентские и парламентские выборы. МИД России сообщил, что в страну по просьбе ее руководства были направлены 300 российских военных инструкторов для обучения военнослужащих.