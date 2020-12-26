В ООН сообщили о гибели трех миротворцев в Центральноафриканской республике

В заявлении официального представителя генерального секретаря организации говорится, что они были убиты в результате нападения неизвестных. На прошлой неделе антиправительственные группировки начали наступление на столицу страны. В республике 27 декабря должны пройти президентские и парламентские выборы. МИД России сообщил, что в страну по просьбе ее руководства были направлены 300 российских военных инструкторов для обучения военнослужащих.
2020-12-26T10:05:02+03:00
2020-12-26T10:05:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:05, 26 декабря 2020
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