МХАТ имени Горького займется Генпрокуратура

Минкульт нашел в деятельности театра нарушения.

Нарушений в МХАТе нашли множество, они касаются того, как театр проводил ремонт, тратил деньги на зарплаты, использовал федеральное имущество, расходовал президентский грант, осуществлял закупки и выполнял госзаказ. Все это выявили в ходе комплексной проверки за период с 2018 года по июнь 2020. Она завершилась в октябре. Об этом говорится на сайте Министерства культуры. В сообщении отмечается, что материалы уже направлены в Генеральную прокуратуру. В то же время художественному руководителю театра Эдуарду Боякову поручено устранить нарушения и отчитаться о принятых мерах. Пока подробностей о результатах проверки министерства нет. Неизвестно и что может грозить руководству культурного учреждения.

Как напоминает издание РБК, Бояков стал худруком МХАТ два года назад, сменив народную артистку Татьяну Доронину, и начал переводить нанятых до его назначения актеров с бессрочных трудовых договоров на срочные. Недовольные политикой нового руководства и смещением Дорониной артисты писали жалобы, петиции и обращение к президенту с просьбой вмешаться. Сам Бояков предположил, что реакция части коллектива может быть следствием кампании, которая ведется против нового руководства театра.

Как сообщало агентство ТАСС, в феврале этого года суд в Москве частично удовлетворил иск к Боякову от актеров, недовольных снятием их с ролей и лишением премий. Им назначили компенсации.