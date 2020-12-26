Несколько человек пострадали в результате стрельбы в Берлине. Из-за чего она началась – не известно.

Ранним утром в Кройцберге – одном из центральных районов немецкой столицы, произошла стрельба с участием нескольких человек. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на берлинскую полицию, четверо госпитализированы. Идёт ли речь о теракте – пока не уточняется. В ведомстве отметили, что на текущий момент нет причин полагать, что у этого конфликта были какие-либо политические мотивы. Других подробностей представители правоохранительных органов еще не представили.

Информацию о стрельбе ранее подтвердили и в пожарном департаменте Берлина, там сказали, что в результате инцидента три человека серьёзно пострадали.

В свою очередь немецкая медиакомпания «Дойче велле» уточняет, что неизвестные нападавшие быстро скрылись с места преступления и в эти минуты полиция продолжает их искать. Также по данным медиакомпании троих пострадавших нашли на улице, а четвертого вытащили из канала неподалёку, куда он прыгнул, чтобы спастись от стрелявших.

Тем временем очевидцы сообщают, что в операции по поиску нападавших задействован полицейский вертолёт.