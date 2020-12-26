Юрист ФБК Любовь Соболь оставлена на 48 часов в изоляторе столичного управления МВД

Накануне ее весь день допрашивали в Следственном комитете. В отношении Соболь возбудили дело по стать о нарушении неприкосновенности жилища. В Фонде борьбы с коррупцией отмечают, что эта статья не предусматривает ареста.

Этот интерес к соратникам Алексея Навального косвенно доказывает причастность российских официальных структур к его отравлению. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Николай Сванидзе. По мнению Николая Сванидзе, руководство спецслужб находится в ярости после публикации расследований, связанных с отравлением Навального.