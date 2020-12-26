Хоккеисты молодежной сборной России обыграли команду США на чемпионате мира

Встреча в канадском Эдмонтоне завершилась со счетом 5:3. Это был матч первого тура группового этапа. Соперниками россиян и американцев по группе В являются Швеция, Чехия и Австрия,которые стартовые матчи на турнире еще не провели.
2020-12-26T09:35:12+03:00
2020-12-26T09:35:12+03:00
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09:35, 26 декабря 2020
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