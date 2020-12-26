Наследный принц Саудовской Аравии сделал прививку от коронавируса, сообщают местные СМИ

О начале регистрации на получение вакцины власти страны объявили в середине декабря. Используется препарат производства американской компании «Пфайзер» и немецкой «Байонтек».
2020-12-26T09:34:49+03:00
2020-12-26T09:34:49+03:00
https://echo.msk.ru/news/2764270-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
09:34, 26 декабря 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
МИД РФ: О расширении списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ Считаем категорически неприемлемым принятие Европейским союзом с подачи его ведущих государств-членов незаконных ограничительных мер в отношении ряда наших соотечественников под предлогом их мнимой причастности к инциденту с российским гражданином А.Навальным…