В США обнаружен случай аллергической реакции на вакцину компании «Модерна», пишет «Нью-Йорк Таймс»

По информации газеты, прививку от коронавируса сделал в четверг врач в Бостоне. Через несколько минут ему стало плохо. Медику ввели противоаллергический препарат, поместили в отделение экстренной помощи, где его осмотрели, а затем через некоторое время выписали. В американской компании «Модерна» сказали, что не готовы комментировать единичный случай. Отмечается, что ранее в США было зафиксировано несколько тысяч случаев аллергической реакции на вакцину от коронавируса совместного производства компаний «Пфайзер» и «Байонтек».
2020-12-26T09:34:24+03:00
2020-12-26T09:34:24+03:00
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09:34, 26 декабря 2020
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