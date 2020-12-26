В США обнаружен случай аллергической реакции на вакцину компании «Модерна», пишет «Нью-Йорк Таймс»

По информации газеты, прививку от коронавируса сделал в четверг врач в Бостоне. Через несколько минут ему стало плохо. Медику ввели противоаллергический препарат, поместили в отделение экстренной помощи, где его осмотрели, а затем через некоторое время выписали. В американской компании «Модерна» сказали, что не готовы комментировать единичный случай. Отмечается, что ранее в США было зафиксировано несколько тысяч случаев аллергической реакции на вакцину от коронавируса совместного производства компаний «Пфайзер» и «Байонтек».