В Хабаровске прошла сегодня 169-я акция в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала

Местное издание Dvhab.ru пишет, что в шествие приняли участие около ста человек, несмотря на мороз. В Хабаровске сегодня минус 18. В администрации города насчитали 30 участников акции. Протесты продолжаются с момента ареста Сергея Фургала в начале июля. Его обвиняют в убийствах предпринимателей в нулевые годы. В мэрии Хабаровска отметили, что за полгода суды выписали более 300 штрафов протестующим на общую сумму более 3,5 миллионов рублей.