Инцидент со стрельбой произошел рано утром в Берлине, сообщила газета Berliner Zeitung

По данным полиции, в центре города от выстрелов пострадали три человека. Подробности не приводятся. Как пишет издание, полиция ищет участников конфликта. Задействован вертолет.
2020-12-26T09:32:33+03:00
2020-12-26T09:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:32, 26 декабря 2020
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