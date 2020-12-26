Конституционный суд разрешил правительству России не выплачивать бывшим акционерам ЮКОСа 57 миллиардов долларов, узнала «Би-би-си». Британская медиакомпания обратила внимание на разъяснение судом его постановления от 2012 года о применении международных договоров, которые подписаны, но не ратифицированы.



В 2012 году суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа в качестве компенсации за ликвидацию нефтяной компании. В 2016 году это решение было отменено, но в начале 2020-го Апелляционный суд Гааги вынес решение в пользу бывших акционеров ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов сумма требований выросла на 7 миллиардов долларов.