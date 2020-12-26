Московские власти проведут сегодня онлайн-туры по европейским столицам

Называется это мероприятие «День реставрации».

В течение всего дня youtube-канал столичного Департамента культурного наследия планирует транслировать виртуальные прогулки по Москве, Праге и Вене. Для зрителей проведут встречи с краеведами, реставраторами, и экскурсоводами, а один из туров представит актёр Владимир Машков. Как говорила заместитель мэра Наталья Сергунина, артист расскажет о местах, связанных с его наставником – Олегом Табаковым.



Также организаторы обещали возможность посмотреть на коммунальный корпус Дома Наркомфина и Северный речной вокзал, которые в этом году прошли реставрацию. Еще специалисты расскажут, как проходили подобные работы и в кинотеатре «Художественный», который впервые за долгое время должен будет открыться в следующем году.

Помимо этого, в программе запланированы викторины и мастер-классы. Как объявил глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов, это будет последний в подобный марафон 2020 года, а закончится он трансляцией рождественского концерта из католического собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Столичные власти проводят подобный марафон уже в четвёртый раз. Ранее они были посвящены Дню охраны памятников, Дню музеев и Дня археолога.