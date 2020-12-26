Юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь задержали на двое суток после допроса в Следственном комитете

В отношении нее возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения. Преследование Соболь продиктовано исключительно политическими мотивами. Такое мнение «Эху Москвы» высказал директор ФБК Иван Жданов. В отношении Любови Соболь, по словам Ивана Жданова, творится полное беззаконие.

Ранее Алексей Навальный выпустил видеоролик, на котором, как утверждается, он разговаривает сотрудником ФСБ, входившим в группу отравителей политика. Соболь отправилась к квартире фигуранта расследования, где ее и задержали.