Премьер-министр Армении заявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы в следующем году

Он написал в Фейсбуке, что «не цепляется за кресло премьера. Но и не может проявить небрежное отношение к доверенной ему народом власти». Оппозиция, по мнению главы правительства, имела все возможности для организации акций протеста, но не смогла обеспечить себе поддержку граждан и «уличные процессы ослабли».

Антиправительственные выступления в Ереване начались после того, как Пашинян заключил соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Договор, который предполагает передачу части территорий Азербайджану и вывод армянских войск, оппозиция назвала капитуляцией.