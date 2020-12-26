В России с сегодняшнего дня вводится 14-дневный карантин для тех, кто прибывает из Великобритании

Причиной жестких мер стал новый штамм коронавируса, который в Лондоне считают более заразным. В Роспотребнадзоре исключение сделали только для членов экипажей самолетов, прибывающих из Великобритании – им не надо будет соблюдать режим изоляции. При этом как минимум до следующего вторника Россия приостановила авиасообщение с Соединенным королевством.

Об угрозе новой мутации коронавируса премьер-министр Британии Борис Джонсон объявил в конце прошлой недели, введя строгие ограничения в Лондоне и на юго-востоке Англии. Глава правительства утверждает, что заразность нового штамма COVID-19 оказалась на 70% выше, чем у других ранее известных вариаций. При этом пока нет достоверных данных о том, что мутация приводит к более тяжелому течению заболевания или более высоким показателям смертности. В среду в Лондоне сообщили об обнаружении еще одной более заразной вариации коронавируса, которая попала в страну из ЮАР. После этих заявлений авиасообщение с Соединенным Королевством ограничили уже около 40 стран.

Между тем на фоне временного прекращения полетов между Россией и Великобританией лоукостер «Победа» с сегодняшнего дня возобновляет рейсы в Германию. По субботам самолеты авиакомпании будут летать в Кельн, а по воскресеньям – в Берлин.