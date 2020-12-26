Новый штамм коронавируса, который обнаружили в юго-восточной Англии, может спровоцировать рост смертности

Новый штамм коронавируса, который обнаружили в середине декабря в юго-восточной Англии, может спровоцировать рост смертности. К такому выводу пришли британские ученые. По их данным, COVID-19 с этой мутацией на 56% заразнее предыдущих вариаций. Из-за повышенной способности передаваться от человека к человеку он может создать еще большую нагрузку на систему здравоохранения в следующем году и вызвать еще больше смертей. При этом доказательств, что он сам по себе вызывает более тяжелую клиническую картину нет, напоминают ученые.

Из-за обнаруженного в середине декабря на юго-востоке Англии нового варианта коронавируса многие страны прервали с Великобританией авиасообщение, а Россия еще и ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывших оттуда. В то же время новый штамм уже обнаружили в ряде других стран Европы, ЮАР и Австралии.