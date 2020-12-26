Острая аллергическая реакция после введения вакцины от коронавируса компании Moderna проявилась у врача в Бостоне, штат Массачусетс. Об этом пишет газета «Нью Йорк таймс». Врача поместили в отделение экстренной помощи, дали лекарство и спустя некоторое время выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо.



По данным «Нью-Йорк таймс», это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины от Moderna. Ранее в США зарегистрировали несколько случаев аллергии на вакцину, от Pfizer и BioNTech. В отношении российской вакцины Спутник, по данным ее разработчиков, подобного пока не отмечалось.