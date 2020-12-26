Автобус, попавший в ДТП в Новосибирской области, был исправен

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных правоохранителей. Сегодня утром в регионе на 108-м километре трассы Р-256 столкнулись автобус ПАЗ и грузовик. Один человек погиб, девять пострадали, трое из них в крайне тяжелом состоянии. Погибший – 55-летний водитель автобуса — от полученных травм скончался на месте. Причины ДТП пока не уточняются, прокуратура начала проверку.
2020-12-26T08:36:45+03:00
2020-12-26T08:36:45+03:00
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08:36, 26 декабря 2020
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